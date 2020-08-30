Воспитанники ишимского клуба «Кентавр» представят джигитовку и конкур. Фото - pixabay.com.

30 воспитанников ишимского конного клуба «Кентавр» представят различные виды конного спорта зрителям в день открытых дверей 29 августа. Мероприятие начнется в 14.00.

В этот раз основной упор будет сделан на показательные выступления юных наездников и детей-инвалидов, занимающихся иппотерапией в проекте «На лошадке в здоровую жизнь». Дети-инвалиды представят зрителям костюмированные выступления, также можно будет полюбоваться выставкой детских рисунков.

– Во время показательных выступлений, в перерывах между номерами, зрители смогут принять участие в веселых конкурсах и получить призы.Также все, кто придет на праздник, смогут бесплатно посетить наш мини-зоопарк, пообщаться с животными, угостить их вкусняшками, – сообщила культорганизатор конного клуба «Кентавр» Ариадна Лынник.

Гостей конного клуба смогут покататься на лошадях и попрыгать на батуте. В фудзоне можно будет приобрести шашлык, выпечку, сладкую вату, поп-корн и напитки, передает «Тюменская линия».