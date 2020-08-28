С набережной Тюмени демонтировали автоприцеп, где продавали бургеры. Фото - МКУ «Управление градостроительного планирования».

В Тюмени хозяин автоприцепа TESLA BURGER нарушил земельное законодательство, самовольно заняв земельный участок на набережной реки Туры. Соответствующие службы демонтировали объект несанкционированной торговли.

– Демонтированный торговый объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Щербакова, 119. По вопросу возврата объекта правообладатели в течение трёх месяцев со дня перемещения объекта на место хранения могут обратиться в департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 212 либо по телефону 511-017, – отметили в управлении градостроительного планирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице могут временно закрыть бургерную Тимати. Заведение общественного питания не выполняет антикоронавирусные рекомендации Роспотребнадзора.

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