Тюменцев заставили демонтировать железную дверь в подъезде через суд. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.

В Тюмени жители одного из подъездов дома № 115 на улице Новосёлов захватили часть лестничной площадки. Соседям это не понравилось, последовало обращение в Госжилинспекцию с просьбой разобраться в бесчинстве горожан.

– Инспектор подтвердил факт захвата. Жители двух квартир, находящихся рядом, установили железную дверь на 13-м этаже, несмотря на то, что это место является общественным. Такое возможно только с согласия всех собственников помещений дома. ООО «Вершина комфорта» необходимо привести приквартирный холл в соответствие с технической документацией МКД, – отметили в ведомстве.

Управляющая компания подала в суд на наглых жильцов, чтобы те демонтировали перегородку. Суд удовлетворил исковые требования, ответчик добровольно разобрал дверь.