В Тюмени двое мужчин взяли в аренду дорогую иномарку и продали ее. Фото - pixabay.com.

На пульт дежурной части тюменской полиции поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал, что двое неизвестных похитили автомобиль, который принадлежит его компании.

На предприятие, осуществляющее аренду машин, пришли двое неизвестных. Оформив все необходимые документы, мужчины получили на руки ключи от Тoyota Camry. Когда срок аренды истек, владелец попытался связаться с клиентами, но они не брали телефон.

– Злоумышленники уехали из города и продали дорогостоящий автомобиль. Деньги потратили на личные нужды. Их задержали в Свердловской области. Подозреваемые, 32-летний безработный и 40-летний ранее судимый мужчина, признались в совершенном преступлении, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время злоумышленники задержаны.