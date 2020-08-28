В тюменские школы не пустят людей с признаками ОРВИ. Фото - pixabay.com.

В тюменские школы не пустят людей с признаками ОРВИ. Родители могут посещать образовательные учреждения строго в масках. О нововведениях в предстоящем учебном году рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Необходимо правильно распределить потоки учащихся. Обязателен контроль температуры тела для детей, педагогов, персонала и всех, кто входит в школу. Ни один человек с признаками ОРВИ не должен попасть в школу. Родители могут посещать школы только в случаях крайней необходимости, и только в масках. Масочный режим обязателен для работников школьных пищеблоков и другого персонала. Педагоги и дети могут сами решать, носить ли им средства индивидуальной защиты, – отметила Шарухо.

По ее словам, сегодня, 28 августа, в области начинается вакцинация от гриппа. Должно быть привито не менее 60 процентов населения, в том числе 75 процентов – из групп риска, в которую входят и дети, и педагоги. По словам руководителя ведомства, профилактика гриппа и коронавирусной инфекции одинакова. Те, кто привит от гриппа, значительно легче переносят COVID-19 и практически не болеют ковидными пневмониями.