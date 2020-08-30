Тюменские старшеклассники поборются за стипендии международного конкурса. Фото - pixabay.com.

7 сентября стартует VII Международный конкурс GS Group по математике «Я Решаю!» для учеников 9-11-х классов из нестоличных городов. Старшеклассники из Тюменской области смогут проверить свои знания и побороться за ценные призы и годовые стипендии, которые будут выплачиваться победителям при условии поступления в вузы на технические специальности.

Конкурс по математике для старшеклассников из нестоличных городов «Я Решаю!» проводится на протяжении семи лет. Инициатива направлена на поиск и поддержку талантливых школьников из российских городов. Конкурс традиционно пройдет в три этапа: два онлайн-тура и очный финал, который состоится в январе 2021 года в инновационном кластере «Технополис GS». С 2013 года его участниками стали свыше 28 тысяч старшеклассников. 22 победителя поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии.

– Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить предложенные задания. Первый онлайн-тур пройдет с 7 сентября по 8 ноября 2020 года. Тысяча набравших наибольшее количество баллов примут участие во втором онлайн-туре, – сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.