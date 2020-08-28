В Тюмени женщина била сына палкой по лицу. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт дежурной части тюменской полиции поступила информация из медицинского учреждения. Медики рассказали, что к ним доставлен пациент с признаками телесных повреждений. Участковый уполномоченный тут же выехал на место происшествия.

– Выяснилось, что в день происшествия произошел конфликт между матерью и сыном и-за личной неприязни. Тогда злоумышленница взяла деревянную палку и нанесла удар по лицу сыну, тем самым причинила средний тяжести вред здоровью. 55-летняя жительница города задержана, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде.