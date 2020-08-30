Тюменцы победят осеннюю хандру с помощью йоги. Фото: Вадим Бегун

Опытный фитнес-тренер Лариса Рябкова советует тюменцам больше двигаться. Это нужно прежде всего, чтобы не впасть в осеннюю хандру.

– Жизнь современного человека гиподинамична. Мы мало двигается, много сидим в офисах и автомобилях. Из-за этого снижается не только тонус мышц, но уходят и жизненные силы. Чтобы быть активными, нужно больше ходить, выполнять упражнения, дыхательные гимнастики – и тогда никакая хандра не страшна, – считает Рябкова.

По словам женщины, для возрождения активности достаточно по утрам выполнять зарядку, вместо лифта подниматься по лестнице, а общественному транспорту и автомобилям предпочесть прогулки пешком или на велосипеде.

– Полноценная практика йоги воздействует на весь организм: на гормональную, психическую, физическую сферы человека. Заниматься ею могут и дети, и взрослые, – говорит она.

Дыхательные комфортные практики помогут наполнить воздухом легкие и укрепят иммунитет. Особенно это важно сейчас в период пандемии. Здорово себя прохлопать, растереть ухи, точки над губой и под губой – эти простые упражнения по утрам позволят снять надвигающуюся хандру, передает «Тюменская область сегодня».