В Ялуторовске появится собственный виртуальный концертный зал

Победителем конкурсного отбора заявок субъектов РФ на создание виртуальных концертных залов в России стало МАУ культуры Ялуторовска «Арт-Вояж». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, конкурс состоялся в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Новый виртуальный концертный зал площадью более 400 квадратных метров и вместимостью 406 посадочных мест откроется в 2022 году на базе Дворца культуры. Его оснастят современным оборудованием, при помощи которого зрители смогут почувствовать себя, как на «живом» концерте. Покупка оборудования для оснащения зала будет осуществляться из средств федерального бюджета.

Отметим, что конкурсный отбор проходил с 6 апреля по 29 мая 2020 года. Департамент информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ получил 364 заявки от учреждений отрасли культуры из 75 субъектов Российской Федерации.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 12 октября 2019 года открылись виртуальные концертные залы первых победителей конкурса Минкультуры России в Центре культуры и искусства «Современник» Тюмени и Городском доме культуры города Ишима. Сейчас в регионе работают 7 виртуальных залов. Ознакомиться с афишей мероприятий можно на Информационном портале культуры Тюменской области kultura-to.ru