В ишимской автошколе может появиться специальность оператор беспилотных дронов. Фото - pixabay.com.

Тюменские общественники совместно с Ишимском ДОСААФ намерены обучать будущих призывников управлению беспилотными дронами. Директор Центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев заявил, что команда рассматривает вариант предложить автошколе зарегистрировать эту профессию в качестве военно-учетной специальности.

– ДОСААФ обучает призывников военно-учетным специальностям - тому, что требуется в армии. Обычно это водители категории C, D. В министерстве утверждена концепция боевого применения робототехнических систем и комплексов различного класса и назначения до 2025 года, которая предусматривает, что роботизированные комплексы составят около 30 процентов в общей структуре вооружения и военной техники в армии. Мы понимаем, что специальность оператора дистанционного управления будет востребованной, и необходимо готовить этих людей, – объяснил Шереметьев.

Гражданские активисты намерены сделать ишимскую автошколу центром патриотического воспитания, точкой притяжения для ребят из ближайших территорий. В настоящее время идет работа над проектами и привлечением финансирования, передает «Тюменская линия».