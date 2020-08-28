В Тюменской области поддержат работников, находящихся под угрозой увольнения Фото: Татьяна Коркина

Дополнительные меры, направленные на поддержку занятости людей и стимулирование работодателей к созданию временных рабочих мест, реализуется в Тюменской области. Как сообщили в департаменте труда и занятости региона, в дополнение к действующим мерам добавилась организация временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (постановление правительства Тюменской области от 07.08.2020 № 497-п).

Работодателям возместят затраты за созданные на определённый период рабочие места и компенсируют расходы на оплату труда работников, которые находятся под риском увольнения. Оплата труда – на уровне установленного в регионе МРОТ, с учётом страховых взносов и районного коэффициента. В рамках этих мер планируется создать около 400 временных рабочих мест.

Поучаствовать в реализации мероприятия могут те предприятия, которые зарегистрированы в Тюменской области. В частности, юридические лица, включая государственные и муниципальные учреждения, и индивидуальные предприниматели.

Предприятиям, которые создают временные рабочие места, возместят затраты на зарплату на уровне установленного в регионе МРОТ принятым на созданные рабочие места.

В общей сложности, на эти цели выделено более 70 млн рублей.