Тюменских инвалидов делают мобильными ультразвуковые очки. Фото - pixabay.com.

В «Пышме» состоялся очередной заезд клиентов на 14-дневный курс медико-социальной реабилитации. Специалисты активно используют в социальной реабилитации инвалидов, детей- инвалидов со зрительной патологией технические средства.

Одно из новейших технических средств – ультразвуковые очки «iGlasses». Их используют при обучении пространственному ориентированию и мобильности. Они представляют из себя лёгкие и стильные очки со встроенным ультрозвуковым определителем препятствий. Когда очки включены, один из сенсоров посылает поток ультразвуковых сигналов, который отражается от препятствия, возвращается, и принимается другим. Так просчитывается расстояние до препятствия.

– Длину дужек можно регулировать в четырех положениях, что делает их использование более комфортным. Есть и встроенный аккумулятор, который можно заряжать от сети или через разъем USB. Заряда аккумулятора хватает на неделю обычного использования, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Для безопасного и комфортного передвижения в пространстве слепые и слабовидящие клиенты центра «Пышма» также обучаются работе с другими техническим средствами: ультразвуковым локатором «Сонар», электронным компасом «Пеленг-01», определителем препятствий «Ray».