Погода на 30 августа в Тюмени: все так же жарко

В Тюмени все так же жарко. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 августа, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, днем – плюс 28 – 29. Вечером столбики термометров покажут 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас - хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок - осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.