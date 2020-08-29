Погода на 29 августа в Тюмени: резкое потепление

В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 августа, в Тюмени все время будет стоять облачная погода, днем облака ненадолго рассеются, чтобы вечером снова появиться. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 17 градусов, днем – плюс 28 – 29. Вечером столбики термометров покажут 20 – 23 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас - хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок - осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.