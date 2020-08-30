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Студенты тюменских вузов больше не хотят снимать пансионаты

Они выбирают варианты подороже
Светлана БорисоваСветланаБорисова
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Студенты тюменских вузов больше не хотят снимать пансионаты.

Студенты тюменских вузов больше не хотят снимать пансионаты.

Фото: Вадим Бегун

Аналитики одного из агентств недвижимости Тюмени заметили, что за последние несколько лет запросы студентов относительно съемного жилья претерпели существенные изменения. Так, если пру лет назад в августе и сентябре вырастал спрос на комнаты в общежитиях и в квартирах с подселением, на пансионаты, то сейчас молодежь выбирает квартиры, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

«Все больше запросов на отдельные благоустроенные однокомнатные квартиры стоимостью до 15 тысяч рублей в центральных частях города Тюмени, - рассказывает руководитель федеральной компании в сфере недвижимости Ильдар Хусаинов, - выросло количество запросов и на многокомнатные квартиры. И это тоже относительно новый тренд на рынке аренды жилой недвижимости в Тюмени, когда для будущих студентов ищут не просто жильё, а комфортную и просторную квартиру. Несмотря на общий тренд на аренду загородных домов этой весной, студентам пока все же более склонны заселяться в квартиры».

Немало и тех, кому родители покупают квартиру на время обучения в Тюмени.

«С одной стороны в этом году существенно снизились ставки по банковским депозитам и люди ищут альтернативные способы сохранения и приумножения своих сбережений, с другой - ипотечные ставки опустились до рекордно низких значений, и когда мы рассчитываем для родителей студентов размер ежемесячного платежа по кредиту, часть из них выбирает покупку в качестве альтернативы аренды», - подытожил эксперт.