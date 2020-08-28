Тюменское село закроют из-за птичьего гриппа. Фото - pixabay.com.

В селе Сладково Тюменской области объявлен карантин в связи с обнаружением очага птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Документ размещен на портале правовой информации.

В зоне карантина необходимо ограничить передвижение транспорта, а допущенные автомобили будут обязательно дезинфицировать. Также нужно приостановить торговлю птицей и отгрузку продукции убоя.

Дороги, ведущий из неблагополучного пункта, закроют. Известно, что очаг зарегистрирован на одном из личных подсобных подворий, передает «МегаТюмень».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что птицефабрики Тюменской области заняты дополнительным обеспечением биобезопасности. Так, на предприятии «ПРОДО Тюменский бройлер» завершился очередной инвестпроект, направленный на профилактику распространения птичьего гриппа.

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