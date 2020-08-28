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Тюменские предпенсионеры проходят обучение благодаря нацпроекту «Демография»

Во время учёбы им даже выплачивают стипендии
Алексеев АнатолийАлексеевАнатолий
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Тюменские предпенсионеры проходят обучение благодаря нацпроекту «Демография»

Тюменские предпенсионеры проходят обучение благодаря нацпроекту «Демография»

Более 500 граждан в возрасте от 50 лет и старше и людей предпенсионного возраста с начала 2020 года направлено на обучение, благодаря национальному проекту «Демография». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, незанятым тюменцам, которые ищут работу и не получают пенсию, во время обучения выплачивают стипендию в размере МРОТ (12130 руб.), увеличенном на районный коэффициент.

Например, Владимир Николаевич Горохов выбрал нетипичную для себя специальность – «Графический дизайнер». Мужчина уже около 10 лет не имеет официального трудового стажа. В молодости он был художником-графиком и успешно занимался созданием плакатов. Но наступили тяжёлые времена и ему пришлось расстаться с любимым делом и заняться другой работой.

Узнав от знакомых о том, что через Центр занятости люди его возраста могут пройти обучение, Владимир Николаевич тут же подал заявление. С начала июля мужчина полностью погрузился в лекционные занятия и практические домашние задания. После окончания трёхмесячного обучения ему предстоит защитить собственный дизайн-проект.

- В таком возрасте узнавать что-то новое и иметь возможность применять это на практике – это счастье! - говорит Владимир Горохов.

Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства или по месту нахождения образовательной организации. Контактные данные Центров занятости населения.