Тюменцы останутся трезвыми 1 сентября. Фото - pixabay.com.

Жителей Тюменской области ждет трезвый вторник. В этот день, 1 сентября, в регионе запретят продавать алкоголь.

По информации департамента потребительского рынка областной столицы, нарушителей, которые проигнорируют запрет, который введен правительства региона, привлекут к административной ответственности.

Стоит отметить, что под действие ограничения не попадают организации, которые осуществляют розничную реализацию медовухи, пуаре, сидра, пивных напитков и пива, только оказывая услуги общепита, а также магазины беспошлинной торговли.