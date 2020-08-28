Преподаватели и педагоги Тюменской области могут обучиться в «Школе наставников»

Тюменские преподаватели, педагоги, работники среднего профессионального и высшего образования, научные сотрудники, студенты и старшеклассники, занимающиеся проектной деятельностью, смогут принять участие в федеральном проекте «Школа наставников». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, он реализуется Академией наставников при участии Агентства стратегических инициатив и кружкового движения.

В Тюменской области подготовка кадров для цифровой экономики, в том числе работа по подготовке педагогического состава, ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». В проекте «Школа наставников», который проходит в рамках нацпроекта, готовят наставников проектных команд, способных сопровождать и развивать проекты – от идеи до создания и коммерциализации технологических продуктов. Для подготовки тюменских участников с 14 по 19 сентября пройдёт образовательный интенсив.

– Участники школы получат практические навыки управления проектами, опыт решения реальных кейсов и познакомятся с лучшими практиками организации проектной деятельности и системы наставничества. Лучшие из лучших получат шанс попасть на биржу наставников технологических кружков НТИ, – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Подробности можно узнать на официальном сайте проекта «Академия наставников». Организаторами мероприятия в Тюменской области выступают департамент информатизации Тюменской области, ТюмГУ, ЦМИТ «Фаблаб ТюмГУ», бизнес-акселератор ТюмГУ и пространство «Точка кипения – Тюмень». Регистрация продлится до 7 сентября. Результаты отбора станут известны не позднее 9 сентября.