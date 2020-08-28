В Тюмени пьяный мужчина со злости разбил дорогие автомобили

В Тюмени пьяный мужчина со злости разбил три дорогих автомобиля. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступили заявления от местных жителей. Горожане сообщили, что кто-то повредил их автомобили. Стражи порядка задержали злоумышленника.

В день преступления пьяный мужчина находился во дворе жилого дома. Свою злость он решил выместить на припаркованных автомобилях. Он подошел к одной из машин и стал бить по кузову. Отпавшее боковое стекло нетрезвый горожанин поджег и положил на крышу соседнего авто. Третьему автомобилю проткнул ножом колесо и скрылся.

– Возгорания не произошло, но нанесен значительный ущерб заявителям. Сумма общего ущерба составляет около 90 тысяч рублей. Стражи правопорядка задержали 33-летнего жителя города, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюмени Алина Ларина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.