У тюменских школьников появился шанс ухватить «Билет в будущее»

В Тюменской области площадками для проведения проекта ранней профориентации для школьников 6–11 классов «Билет в будущее» стали 12 колледжей и техникумов. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, наставниками стали более 130 преподавателей, ребятам предложили на выбор 72 профессиональные компетенции.

«Билет в будущее» – проект, который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Образование». Регистрация ребят и их родителей на участие в онлайн-пробах открылась на платформе проекта. Они проходят с июля по ноябрь.

– Проект поможет школьникам разобраться в себе, узнать о своих сильных сторонах и профессиональных интересах, даст возможность попробовать себя в различных профессиях под руководством опытных наставников. Кураторы помогут ребятам построить индивидуальные учебные планы в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, – рассказали в департаменте.

Результаты тестирования детей родители школьников смогут посмотреть в личном кабинете. Там же можно их обсудить и получить уведомления, на какие мероприятия записался ребёнок.

Старт профессиональным пробам в онлайн-формате дал Тюменский колледж строительной индустрии и городского хозяйства. Полуторачасовая профессиональная проба по компетенции «Промышленный дизайн» включала в себя знакомство с профессией и основными видами деятельности дизайнера промышленных изделий.

Отметим, что оператором проекта выступает союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» при поддержке Министерства просвещения РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».