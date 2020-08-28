Жителям Тюменской области напомнили, что лето – пора находок, а не потерь

В Тюменской области проходит второй этап профилактической эстафеты в рамках областного проекта «Лето – пора находок, а не потерь». Как сообщили в департаменте социального развития региона, проект, призванный внести вклад в безопасность дорог и дворов, организует Областной центр профилактики и реабилитации.

Стартовым мероприятием стали акции «Трезвый водитель» и «Безопасный переход». Добровольцы профилактики и сотрудники ГАИ побеседовали с автолюбителями об административной и уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, напомнили о необходимости соблюдать водительскую этику и культуру и вручили флаеры для размещения на панели автомобиля. На этих листовках есть все контакты учреждений, которые оказывают помощь алко- и наркозависимым.

На нерегулируемых пешеходных переходах волонтёры раздали памятки, которые информируют о правилах перехода проезжей части, рассказали об опасностях пересечения дороги с использованием мобильных гаджетов и наушников и нанесли предупреждающие надписи, напоминающие о безопасности и внимательности: «Слезь с велосипеда», «Снимите наушники», «Возьми ребенка за руку» и др. Мероприятия прошли в Ишимском, Тюменском районах и г. Тюмени.

Также в рамках акции прошли мероприятия, которые направлены на предотвращение распространения рекламы с запрещённым контентом. Волонтёры проекта «Киберпатруль» промониторили интернет, где обнаружили более 20 ссылок на сайты с противоправной информацией. Все данные направлены в компетентные органы.

Во время акции «Здоровый двор» специалисты муниципалитетов, волонтёры, инспекторы ПДН и представители КДН провели профилактические беседы, раздали флаеры с правовой информацией. Самая массовая акция проведена в Голышмановском районе, было охвачено более 400 человек.