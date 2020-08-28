В Тюмени полицейские нашли водителя, наехавшего на толпу пешеходов. Фото - УМВД по Тюменской области.

В Тюмени полицейские задержали водителя, который днем ранее устроил в центре города настоящий переполох. Мужчина въехал в толпу пешеходов на «Ладе», протаранил маршрутку с пассажирами и скрылся с места происшествия. Нарушителем оказался ранее судимый 22-летний житель Нижневартовска. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области сообщили, что сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Кроме того, задержанный не имеет водительских прав и постоянно подвергался административным наказаниям за нарушения правил дорожного движения.

– С 2018 по 2019 год у него 17 нарушений ПДД, в активе одно ДТП, которое он совершил в Нижневартовске в сентябре 2018 года, а также два задержания в пьяном виде за рулем. В феврале 2019-го за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь он получил 10 суток, в марте осужден за повторное пьяное вождение и приговорен к обязательным работам, – раскрыли «послужной список» югорчанина в ведомстве.

В настоящее время его привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу, управление транспортом без водительских прав. Решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление места ДТП.