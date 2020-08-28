Информацию о результатах исследований на коронавирус тюменцы могут получить онлайн

Чтобы повысить оперативность информированности граждан о результатах лабораторных исследований, на Портале услуг Тюменской области 10 августа появилась новая услуга «Получение результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию». Эта возможность реализована в рамках регионального проекта Тюменской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» нацпроектов «Цифровая экономика» и «Здравоохранение».

Отныне тюменцы, сдавшие тест на коронавирус, смогут узнать о результате в личном кабинете пациента.личном кабинете пациента.

Для того, чтобы получить результат, пользователь должен выбрать соответствующую услугу и нажать на ссылку «Получить услугу». Затем в форму автоматически подтянутся все данные учетной записи пациента: ФИО, дата рождения, СНИЛС, адрес проживания. Получение справки и вывод готового результата занимает не более 10 минут. Если нужно, результат лабораторного исследования можно распечатать.

Отметим, что ответственным за исполнение выступают региональные департаменты здравоохранения и информатизации.