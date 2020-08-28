Александр Моор сообщил хорошие новости для сельских школьников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

До конца 2020 года в Тюменской области откроются девять новых школ. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор региона Александр Моор. По словам главы региона, 7 образовательных учреждений строят за счёт средств областного бюджета, ещё 2 – в рамках национального проекта «Образование». В общей сложности будет создано более трёх тысяч учебных мест.

Так, 1 сентября для учеников откроется новая школа в микрорайоне Казарово в Тюмени и малокомплектная – в деревне Епанчина Тобольского района, которую построили вместо старой деревянной.

– На этом хорошие новости для сельских ребят не заканчиваются. Помимо школы в Тобольском районе, до конца года будет открыто еще пять образовательных учреждений. Три – в Вагайском районе, по одному – в Тюменском и Уватском районах. Кроме того, в планах до конца года – еще две школы в Тюмени, – рассказал Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, то в Тюменской области принято не только строить новое, но и сохранять старое. Поэтому в этом году в 241 школе проведён текущий ремонт, ещё в 62-х – капитальный.

Напомним, в новом учебном году за парты сядут около 223 тысяч школьников. Из них более 25 тысяч – первоклассники.