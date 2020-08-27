Директора тюменской компании уличили в мошенничестве. Фото: Вадим Бегун

В Голышманово вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Аромашевопассажиравтотранс». Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Между автотранспортным предприятием и Управлением автомобильных дорог региона был заключен договор о возмещении расходов по перевозке льготной категории пассажиров. Руководитель компании направлял в ведомство ведомости учёта перевезенных льготников с включением в них лиц, которые никаких поездок не осуществляли.

– Управление, ничего не подозревая, возмещало понесенные расходы. Таким способом с сентября 2018 года по декабрь 2019 директор похитил более 1,5 миллионов рублей. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, – рассказали в Голышмановском районном суде.

Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, на деньги мужчины (более 1,5 миллионов рублей) наложили арест. Приговор вступил в законную силу. Теперь дело будут вести приставы.