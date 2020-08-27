Под Тюменью поезд сбил юношу, сидевшего на рельсах. Фото - pixabay.com.

Накануне, 26 августа, на станции Винзили Тюменского района пассажирский поезд дальнего следования травмировал молодого человека. В настоящее время по этому факту проводится проверка.

Выяснилось, что 19-летний житель Кургана перешел железнодорожные пути в неустановленном месте. Он не учел опасность и присел отдохнуть на рельсы. Молодой человек не услышал звуки проходящего поезда.

– Машинист, увидев человека на путях, стал сигналить и экстренно затормозил, однако это не помогло. Жителя соседнего региона госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.