Ишимца, перечислявшего сыну по 400 рублей алиментов, заставили работать. Фото - УФССП по Тюменской области.

33-летний ишимец задолжал единственному сыну более 90 тысяч рублей алиментов. Должник переводил экс-супруге лишь по 400 рублей, чтобы избежать уголовной ответственности, однако эта уловка его все равно не спасла.

Житель Тюменской области был зарегистрирован в статусе безработного, но все же имел неофициальный доход, о чем прознали приставы и налоговики. Мужчина скрывался, и лишь через родителей специалисты смогли передать требования о явке.

– Узнав о возможных последствиях, по-прежнему избегая сотрудника службы, мужчина встретился с бывшей женой и передал наличкой всю сумму долга по алиментам. Женщина написала расписку, что претензий не имеет, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Такой поступок не спас ишимца от наказания. Судья назначил ему 70 часов обязательных работ.