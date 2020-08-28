Погода на 28 августа в Тюмени: резкое потепление

В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 августа, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 18 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое бабье лето ведряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.