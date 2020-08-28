В Тюмени задержали очередного содержателя наркопритона. Фото - pixabay.com.

В Тюмени сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 получили оперативную информацию о 54-летнем мужчине, который организовал и содержит притон для лиц, употребляющих наркотики. Местного жителя тут же задержали.

– Фигурант неоднократно предоставлял другим свое жилое помещение, расположенное по адресу проезд Заречный, для употребления запрещенных веществ. В квартире эксперт-криминалист изъял использованные шприцы, упаковки, а также снял отпечатки пальцев для идентификации. Задержанный признался в совершенном преступлении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.