В Тобольске мужчина «угнал» железнодорожную цистерну. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске полицейские задержали подозреваемого в краже железнодорожной цистерны с неогороженной производственной площадки одной из организаций. Сумма ущерба предприятию составила 500 тысяч рублей.

Для вывоза крупногабаритного изделия 28-летний фигурант нанял крановщика и трал. Похищенное мужчина временно хранил у знакомого на производственной базе и затем намеревался перепродать. Предположительно, он выручил бы 100 тысяч рублей.

– В настоящее время железнодорожная цистерна изъята сотрудниками полиции и возвращена законному владельцу. Задержанный свою вину признал, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении него следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.