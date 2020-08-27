Пьяный вахтовик пытался дать взятку полицейскому в тюменском Рощино. Фото - пресс-служба Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.

В тюменском Рощино пьяный пассажир пытался дать взятку сотруднику полиции. Во время патрулирования мужчина находился на первом этаже аэровокзала.

Нарушителя доставили в дежурную часть для составления административного протокола. В это время 42-летний любитель выпивки предложил стражу порядка взятку в размере одной тысячи рублей. Полицейский отказался и тут же сообщил о произошедшем своему руководству.

– В день вылета мужчина отмечал окончание вахты, употребляя спиртное с коллегой. Затем он приехал в аэропорт, где и был задержан, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В настоящее время дознавателем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Вахтовика будут судить по статье «мелкое взяточничество».