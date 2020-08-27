Жителям Тюмени объяснили, отчего вода в городе дурно пахнет. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени массово стали жаловаться на неприятных запах воды, которая течет из водопроводных кранов. Оказывается, за минувшие сутки уровень воды в реке Туре поднялся на 30 сантиметров. Это и стало причиной резкого ухудшения качества исходной воды на Метелевском заборе.

– Вода безопасна для употребления. По химическими, органолептическим и бактериологическим показателям она соответствует нормативам. Сейчас специалисты проводят наладку оборудования водоподготовки для минимизации последствий сезонных изменений, – сообщил главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

В компании отметили, что после корректировок технологии очистки посторонний запах воды будет устранен.