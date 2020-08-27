Глава тюменского Роспотребнадзора заявила о важности прививки от гриппа. Фото - pixabay.com.

В 2020 году будут циркулировать штаммы вируса гриппа, с которыми ещё не встречались. Три из них – обновленные, заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

– Мы никогда не встречались с этими штаммами вирусов гриппа. Поэтому очень важно защитить себя прививкой. Это поможет в непростой ситуации, когда сохраняется и угроза распространения новой коронавирусной инфекции, – сообщила Шарухо.

По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, вирусы гриппа в Тюменской области пока не циркулируют.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как не заболеть гриппом и не подхватить ОРВИ в 2020 году. Во время активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций жителям Тюменской области советуют обратить внимание на меры предосторожности.

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