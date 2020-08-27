Дима Тишунин, которому собрали на лечение 163 миллиона рублей, вернулся после лечения в Тюмень. Фото - "savedima2020".

В Тюмень из Москвы вернулся Дима Тишунин, которому ранее собрали на лечение 163 миллиона рублей. В Москве ребенок прошел курс реабилитации.

– В целом всё хорошо. Мы ежедневно занимаемся в активном режиме. Не так давно, по рекомендации специалистов, Дима стал обладателем активной коляски и уже отлично с ней управляется. Ещё чуть-чуть – и держись, квартира, всё будет вверх дном! Психологически нам было непросто, и ощущения не лучшие, когда видишь своего ребёнка в инвалидной коляске, но на этом жизненном этапе это ему только на пользу, – рассказывают родители маленького героя.

По их словам, они рассматривают такую коляску как еще одну возможность для максимального восстановления Димы, для расширения кругозора, изучения всего вокруг. Тюменцы благодарят всех, кто ждал и переживал, молился и верил в исцеление их ребенка.

Напомним, что в 5 месяцев малыш перестал держать головку, не мог переворачиваться. При осмотре неврологом было выявлено отсутствие рефлексов в коленках. После обследования специалисты обнаружили гомозиготную мутацию, приводящую к спинальной мышечной амиотрофии.

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