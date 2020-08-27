Тюменская область перешла ко второму этапу изучения популяционного иммунитета к коронавирусу. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области сформировался высокий популяционный иммунитет к COVID-19. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

– По результатам первого этапа государственного проекта по изучению популяционного иммунитета в нашем регионе отмечен показатель 24,5%. Причем у детей от года до шести лет этот показатель составил 34%. Наименьший показатель иммунитета отмечен среди людей старше 70 лет – 13%, – сообщила Шарухо.

Таким образом, регион переходит ко второму этапу изучения популяционного иммунитета. Те, у кого ранее взяли и исследовали пробы крови, снова должны сдать анализы: это необходимо, чтобы оценить динамику.