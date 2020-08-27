В Тюмени по факту смертельного падения строителей возбудили уголовное дело. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени по факту гибели двух жителей Свердловской области возбудили уголовное дело. Трагический инцидент произошел накануне, 26 августа, утром, когда мужчины на высоте шестого этажа обшивали фасад новостройки на улице Первомайской.

– Во время работ трос тележки оборвался, рабочие упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых скончались на месте. Погибшие выполняли работы в рамках договора субподряда, заключенного индивидуальным предпринимателем с подрядчиком компании, которая строит жилой комплекс, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты ведомства осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли документацию, регламентирующую технику безопасности на объекте. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также виновных в гибели рабочих.