Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 августа 2020 года увеличилось на 47 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 7 575 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 6914), три ребенка (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 389 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 476 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 6 411 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре не станут закрывать класс на карантин, если один школьник из него заболеет ковидом. Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.