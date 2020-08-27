Тюменцев кормят более десяти тысяч работников общепита. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюменской области в полном объеме возобновили работу 1 159 объектов общественного питания. Заведениям разрешили трудиться более трех недель назад, 4 августа.

– В настоящее время местных жителей кормят 10,4 тысячи работников общепита. За минувшие две недели доля открывшихся предприятий такого формата выросла с 49% до 67% от их общей численности, – сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в свою очередь отметила, что большинство предприятий общепита работают без нарушений.

Стало известно, что после снятия ограничений 17 августа приступили к работе 130 объектов сферы досуга. На работу вышли 1 944 человека. Общая численность работников предприятий сферы потребительского рынка, возобновивших деятельность после снятия ограничений, – свыше 12,3 тысячи человек.