В Тюмени сахар подорожал почти на 25%. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на 2,6% выросли цены и тарифы на продовольственные товары и услуги. Это немного меньше, чем в среднем по России (3%).

Больше всего увеличилась цена на сахар (24,7% по сравнению с декабрем прошлого года), крупы и бобовые (12,4%), плодоовощную продукцию (11,8%), макаронные изделия (7,7%), рыбу и морепродукты (4,4%). Подорожал и алкоголь – на 2,4%. Снизилась стоимость мяса и птицы – на 1,4%.

Как отметили в Тюменьстате, повысились цены на медикаменты (на 5,4%), на моющие и чистящие средства (на 3,6%), электротовары (на 3,1%), ткани (на 2,5%) и трикотажные изделия (на 2,2%). Не обошло изменение цены в сторону увеличения и табачные изделия (на 6,3%).

Цены на дизельное топливо снизились на 1%, на бензин автомобильный выросли на 1,4%. Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 10,6%), услуги связи (на 9,3%), санаторно-оздоровительные услуги (на 4,5%), страхование (на 4,1%), коммунальные (на 3,2%).