За 7 месяцев 2020 года маткапитал получили более 1,6 тысячи тюменских семей

Более 1,6 тысячи молодых семей получили региональный материнский капитал всего за 7 месяцев 2020 года. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, общая сумма выплат составила 248,4 миллиона рублей. Больше всего получателей регионального материнского капитала живут в Тюмени (990 семей), Тюменском района (120 семей) и в Тобольске (113 семей).

Новая региональная мера социальной поддержки введена в Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора с 1 января 2020 года. Маткапитал в размере 150 тысяч рублей выплачивают на рождённого (или усыновлённого) первого ребёнка, который родился в период с 1 января 2020 года. При этом семьи должны проживать на территории региона не менее пяти лет.

Однако для студенческих семей проживать в Тюменской области пять лет не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны проживать в Тюменской области и обучаться на «очке» в ссузах или вузах региона.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Самый быстрый способ подачи заявления – в электронной форме через портал госуслуг. Подать заявление также можно через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (https://mfcto.ru/, 88002500072, mfc@mfcto.ru).