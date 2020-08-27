В Тюменской области состоялся онлайн-форум по сельскому туризму «И селу, и городу»

В Тюменской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялся онлайн-форум по сельскому туризму «И селу, и городу». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона, сейчас направление экотуризма – одно из самых перспективных, а это отличный шанс для сельских территорий занять свою нишу.

На форуме собрались представители отрасли из разных регионов. Участники познакомились с успешными российскими и европейскими примерами развития сельского туризма и узнали о новых перспективных направлениях экотуризма.

Кстати, Тюменская область находится в списке регионов, которые участвуют в стимулирующей акции Ростуризма по денежному кэшбэку за путешествия по России. Сейчас существует масса существующих предложений – посещение заповедных мест, новые пешеходные маршруты, конные прогулки, проживание в палатках или экодомиках, лесные отели, сплавы и многое другое.

Для требовательных к комфорту туристов придумали особый формат отдыха – глэмпинги. Они представляют собой пребывание на природе, но с прелестями отдельного размещения. Глэмпинги давно любят европейцы, но в России это направление только начинает развиваться. Например, в конце июля начал принимать гостей первый в Тюменской области глэмпинг «Морелеса», который расположен в 60 километрах от Тюмени на берегу озера Ипкуль.

Отметим, что форум прошёл в рамках Года сельского предпринимательства в Тюменской области. Организаторами выступили правительство Тюменской области, фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», центр «Мой бизнес» и Агентство туризма и продвижения Тюменской области при поддержке комитета по туризму ТРО «ОПОРА РОССИИ».