Тюменским трудным подросткам помогают справиться с личными проблемами

Проектом «Содействие», который реализуется при поддержке московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачено 86 подростков юга Тюменской области, из которых 22 – жители Тюмени. Как сообщили в департаменте социального развития региона, сейчас мероприятия проекта проходят в особом режиме и с учётом требований и предписаний Роспотребнадзора. Это не мешает работать педагогам и специалистам центра организовывать досуг подростков позитивно и с должным настроем.

Например, в рамках работы «Лаборатории творчества и продуктивного досуга» состоялись мастер-классы для подростков – участников проекта «Содействие» г. Тюмени по работе на типографском оборудовании. Ребят учили работать в векторном графическом редакторе CorelDraw и показывали его функции и возможности. Полученные навыки помогли в создании сборника «Профилактика в играх» (игры «Найди 5 отличий», «Ребусы», «Комикс», «Филворд»).

Тренинговые занятия с подростками в малых группах, с соблюдением условий социальной дистанции, продолжаются в рамках «Лаборатории психоэмоциональной разгрузки и развития личности». Психотерапевты и психологи центра на групповых и индивидуальных занятиях работают над разрешением личностных проблем участников проекта.

Чтобы поддержать родителей в адаптации к новым условиям, психологи центра проводят групповые и индивидуальные психологические занятия с родителями, участниками проекта, в рамках «Родительской академии».

Всего летом в рамках проекта планируется провести не менее сотни мероприятий спортивной, творческой, психологической и профилактической направленности как с ребятами целевой группы проекта, так и с их родителями.

Подробности можно узнать по телефону (3452) 67-36-73.