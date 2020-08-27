Стали известны победители первого хакатона, которую провела тюменская школа программирования

Первый хакатон – мероприятие, которое проводится специально для выпускников и учащихся школы, в середине августа завершила тюменская школа программирования. Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, она работает в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». С 2017 года школа выпустила более 700 квалифицированных IT-специалистов в области программирования.

На хакатоне участники решали кейсы по информационной безопасности и банковскому делу, которые предоставили региональные IT-компании. Эксперты были приятно удивлены уровнем подготовки участников. Например, вице-президент одного из крупных банков Андрей Сидоров отметил, что школа программирования – проект, который позволяет готовить кадры для IT-рынка.

- Мы активно участвуем в образовательном процессе, что позволяет находить как новых перспективных сотрудников, так и повышать уровень профессионализма штатных сотрудников. Хакатон показал, что выпускники обладают действительно высоким уровнем компетенций и знаний не только в области языков программирования, но и в целом в цифровых технологиях, - отметил он.

Участникам предстояло решить такие кейсы, как «Сканер уязвимостей сайтов», «Декодер строк», «Сервис для валидации реального email», «Сервис для определения буллинга в соцсетях», «API для работы с банковскими картами от сторонних разработчиков», «Сервис для XSLT-преобразований». Шесть кейсов из шести решила команда ITS-ANIMALS: за победу они получили главный приз – 40 тысяч рублей.

Второе место – у Анастасии Быковой, которая решила 4 из 6 кейсов, третье – у команды Lip, решившей три кейса. За второе и третье место участники получили книжный приз и мастер-класс по информационной безопасности на 1 неделю соответственно. С лучшими участниками хакатона проведены собеседования по вопросам дальнейшего возможного трудоустройства.

С лучшими участниками эксперты от партнеров хакатона во время мероприятия провели собеседования по вопросам дальнейшего возможного трудоустройства.

Напомним, что школа программирования работает в Тюменской области в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». За время действия проекта (с 2017 года) было выпущено более 700 квалифицированных IT-специалистов в области программирования.