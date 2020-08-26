В 2022 году на Московском тракте в Тюмени откроется новая школа

Во втором квартале 2022 года в районе сквера «Комсомольский» на улице Московский Тракт в Тюмени появится новая школа. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, контракт на строительство учебного заведения площадью 18 тысяч квадратных метров заключён в рамках национального проекта «Образование».

Здание будет состоять из трёх блоков, которые сообщаются между собой на уровне всех этажей. В первом блоке будут учиться старшеклассники, во втором расположатся административные и вспомогательные помещения, спортзал, актовый зал и библиотека. В третьем блоке будут учиться ученики начальной школы и среднего звена. Наполняемость учебных классов составит 25 человек, кабинетов информатики – 12 человек, лингафонных кабинетов – 25 человек, кабинетов труда – 12 человек.

Всего же школа рассчитана на 1101 учебное место. На территории школы запроектирована физкультурно-спортивная зона, где разместится универсальная площадка для игр (в мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол), спортивный комплекс ГТО для I –– III и IV – V ступеней, беговая дорожка, яма для прыжков в длину.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в конце 2021 года в тюменском ЖК «Ново-Патрушево» появится новый трёхэтажный детский сад на 320 мест общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, садик рассчитан на 16 групп, включая 4 ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет.