Тюменские мамы в декрете активно повышают квалификацию

Более 270 женщин, которые находятся в декрете или занимаются воспитанием детей дошкольного возраста, направлены на обучение при содействии центров занятости. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, обучение проводится в рамках национального проекта «Демография».

Например, жительница Увата Лидия Першина приняла предложение специалистов центра занятости бесплатно повысить квалификацию, несмотря на то, что она воспитатель со стажем. Программу для обучения женщина выбрала с перспективой карьерного роста – «Логопедия в системе дошкольного и среднего (полного) общего образования». По её словам, курсы – это отличная возможность для саморазвития.

–– Как показал мой опыт, воспитание малыша и обучение – понятия вполне совместимые, – отметила Лидия Першина.

Мама в декрете обучается дистанционно, что помогает ей успешно справиться и с учебным планом, и с семейными обязанностями. А ещё Лидия вернулась на любимую работу – правда, пока на неполный рабочий день. Однако совсем скоро у неё появится возможность применить на практике полученные во время обучения знания и навыки.

В общей сложности в Тюменской области в рамках проекта планируется обучить не менее 472 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также имеющих детей дошкольного возраста. Среди востребованных направлений обучения: косметолог-эстетист, делопроизводитель, специалист в сфере закупок, экспедитор по перевозке грузов, социальный работник и другие.