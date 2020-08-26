Тюменская общественная организация «Тепло души детям-сиротам» стала межрегиональной

Тюменская региональная общественная организация «Тепло души – детям-сиротам» стала межрегиональной. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, к реализации совместных проектов подключились Курганская и Свердловская области.

По словам руководителя организации Юлии Таракановой, на подходе ещё один регион, а это значит, что организация сможет помогать большему числу детей и семей.

–– Мы нацелены на проектный метод работы и реализацию опыта в различных регионах. Будем обмениваться успешными региональными практиками с партнерами. В Тюменской области планируется реализация проектов «Видео-мастера» в ближайшее время, и с ноября – «Авто-мастера». Оба проекта придут к нам из Курганской области, – рассказала Юлия Тараканова.

На проекте «Видео-мастера» интернет-блогеры от 10 до 14 лет создадут и опубликуют в социальных сетях контент, который направлен на формирование идей волонтёрства и благотворительности, спорта, достижений побед и успехов в учёбе.

Проект «Авто-мастера» – это серия образовательных занятий, которые нацелены на создание для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, условий для повышения интереса к профессиям. Эти профессии связан с автомобилями, изучением основ автодела, электрооборудования и электрооснащения транспорта. Как отметила Юлия Тараканова, оба проекта поддержал Фонд президентских грантов.

–– Из-за успешной реализации проектов в Курганской области принято решение о распространении опыта в Тюменской и Свердловской областях. В свою очередь, в Курганской и Свердловской областях будет запущен проект по социализации и адаптации детей через освоение профессии гончара и керамиста, который успешно реализуется в Тюменской области, – отметила Юлия Тараканова.

Совсем скоро состоится стратегическая встреча представителей регионов, на которой будут определены актуальные задачи и векторы развития совместных проектов.