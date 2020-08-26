В Тюмени проходят «сплошные» проверки автобусов и их водителей. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени автоинспекторы сегодня, 26 августа, проводит сплошные проверки автобусов и их водителей. Сотрудники ГИБДД работают на конечных остановках, автостанциях, автовокзалах, а также на федеральных и региональных дорогах.

Стало известно, что с начала года в регионе по вине водителей автобусов произошло 38 ДТП, в которых погибли три человека, еще 48 получили ранения.

– Два ДТП с десятью пострадавшими пассажирами, произошедшие этим летом в Тюмени по вине водителей маршрутного транспорта, показали, что водители, от которых зависят жизни десятков людей, допускают грубые нарушения транспортной дисциплины, – заявил заместитель начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков.

В этом году автоинспекторы привлекли за нарушение ПДД 1 109 водителей автобусов, 68 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, эксплуатирующих автобусы.