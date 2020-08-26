Бывший инспектор тюменской колонии сядет в тюрьму за телефоны у осужденного. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора исправительной колония № 2. Мужчину признали виновным в получении взятки и в мелком взяточничестве.

С августа 2019 года по март 2020-го инспектор за взятки от осужденного, который сидел за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приносил ему сотовые телефоны, зарядные устройства и другие запрещенные предметы.

– 217 тысяч рублей были перечислены на банковскую карту пасынка сотрудника колонии, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности в органах ФСИН России на три года. Уголовное дело в отношении осужденного, который давал инспектору взятки, заведено не было, так как тот как раз и сообщил о даче взяток и способствовал расследованию преступлений.