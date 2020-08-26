Тюмень – на первом месте в регионе по числу зараженных коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области не зафиксировали рост заболеваемости после выхода региона на третий этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом на заседании оперштаба по профилактике ковида сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Случаи выявляются во всех муниципалитетах. Наибольшее количество заболевших приходится на Тюмень, на втором месте – Тюменский район, на третьем – Тобольск. На контроле три очага групповой заболеваемости – на предприятии «Ренессанс» в Тобольске, в Тюменской областной психиатрической больнице и Винзилинском психоневрологическом интернате. Там выявлено 173 заболевших и 290 контактных лиц, – отметила Шарухо.

По ее словам, с начала пандемии в регионе выявлено 7 528 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 495,6 на 100 тысяч населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и УрФО.

Также стало известно, что среди тюменцев, вернувшихся из-за рубежа, пока не выявлено ни одного случая COVID-19. Кстати, местные жители, возвращающиеся из-за рубежа, могут сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту Рощино.